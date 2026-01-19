Ungewöhnliches Duell zweier Anwälte vor Gericht

Es kommt eher selten vor, dass sich zwei Anwälte als Gegner vor Gericht treffen. Weil ihm im Zusammenhang mit der Bootshaus-Affäre von Altmünster ein Zitat eines Kollegen in TV-Bericht nicht gefiel, klagte ein Top-Jurist auf Unterlassung. Am Ende gab es zwar ein Urteil, aber zwei Meinungen.