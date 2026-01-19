Ungewöhnliches Duell zweier Anwälte vor Gericht
Kläger und Angeklagter
Es kommt eher selten vor, dass sich zwei Anwälte als Gegner vor Gericht treffen. Weil ihm im Zusammenhang mit der Bootshaus-Affäre von Altmünster ein Zitat eines Kollegen in TV-Bericht nicht gefiel, klagte ein Top-Jurist auf Unterlassung. Am Ende gab es zwar ein Urteil, aber zwei Meinungen.
Es war ein ungewöhnlicher Prozess, der abseits medialer Aufmerksamkeit Ende 2025 am Landesgericht in Wels über die Bühne ging. Zwei Anwälte trafen einander dort – als Kläger und Angeklagter – in einem Zivilprozess. Franz Mittendorfer, bestens vernetzter Top-Anwalt aus Linz, klagte seinen Kollegen Artur Reisenberger aus Ohlsdorf auf Unterlassung, Widerruf und dessen Veröffentlichung.
