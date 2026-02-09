So herrlich schräg klingt der Zauberflöten-Apparat

In Salzburgs Museum der Moderne tönt ein „Zauberflöten-Apparat“. Er ist das Herz einer feinen Schau zu Mozarts Oper „Im Bann der Zauberflöte“ im Rupertinum.
Es quakt, pfeift und tönt aus vier seltsamen Apparaturen, die abwechselnd, dann wieder gleichzeitig Geräusche von sich geben. Was in den ersten Minuten nervenaufreibend klingt, entpuppt sich in kürzester Zeit als geradezu einlullende Rhythmusmelodie, der man mit kindlicher Neugier lauscht. Ja, man ist fast ein wenig enttäuscht, als der Spaß, der da so herrlich und so schräg klinget, nach 17 Minuten vorbei ist. Erdacht ist das Ganze von Klang- und Kinetikskulpturist Stephan von Huene (1932-2000).
Dessen Witwe hat seinen Apparat dem Museum der Moderne im Salzburger Rupertinum geschenkt. Hier liefert die Klangskulptur im Rahmen der kleinen, feinen Schau „Im Bann der Zauberflöte“ eine laut Direktor Harald Krejci „zeitgenössische Interpretation“ der Mozart-Oper. Daneben werden Werke von Oskar Kokoschka (z. B. „Zauberflöte“-Kulissen und -Kostüme), Max Slevogt & Wolfgang Hutter gezeigt. Sehenswert!
