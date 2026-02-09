So herrlich schräg klingt der Zauberflöten-Apparat

Es quakt, pfeift und tönt aus vier seltsamen Apparaturen, die abwechselnd, dann wieder gleichzeitig Geräusche von sich geben. Was in den ersten Minuten nervenaufreibend klingt, entpuppt sich in kürzester Zeit als geradezu einlullende Rhythmusmelodie, der man mit kindlicher Neugier lauscht. Ja, man ist fast ein wenig enttäuscht, als der Spaß, der da so herrlich und so schräg klinget, nach 17 Minuten vorbei ist. Erdacht ist das Ganze von Klang- und Kinetikskulpturist Stephan von Huene (1932-2000).