90 Prozent Auslastung

Mozartwoche lockte 29.000 Besucher zu Aufführungen

Salzburg
01.02.2026 23:00
Im Bild die Zauberflöte.
Im Bild die Zauberflöte.(Bild: Werner Kmetitsch)
Von Salzburg-Krone

Eine positive Bilanz zog die Mozartwoche im Jahr des 270. Geburtsjahres der Musik-Legende: Von 22. Jänner bis 1. Februar besuchten heuer knapp 29.000 Zuschauer aus 60 Ländern mehr als 70 Veranstaltungen. Diese wurden an 14 Spielorten ausgetragen.

Dabei gab es gleich zwei Jubiläen zu feiern. Neben Mozarts 270. Geburtstag wurde auch die Mozartwoche heuer 70 Jahre alt. Die Auslastung lag an den elf Spieltagen bei 90 Prozent. Die Hälfte der Vorstellungen war dabei ausverkauft. 

Die meisten Gästekamern aus dem DACH-Raum, gefolgt von Zuschauern aus den USA, Italien, Frankreich und England. Einen Anstieg gab es heuer zudem bei Asiaten und auch Australier und Südamerikaner reisten an.

Lesen Sie auch:
Wer sie erfunden hat, daran scheiden sich die Geister. 
Wer hat‘s erfunden?
Gericht entscheidet in Streit um die Mozartkugel
31.01.2026
Faschingshochburgen
Hier kommen die Narren heuer voll auf ihre Kosten
01.02.2026
Nur vorübergehend
Nonnen deaktivieren ihren Instagram-Account
30.01.2026

2027 wird die Mozartwoche vom 21. bis 31. Jänner stattfinden. Das Programm wird Mitte Mai veröffentlicht. 

