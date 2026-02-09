Sechs Generationen im Zeichen des Schuhemachens

Die Kunden brauchen aber Geduld. Denn immerhin sind die Schuhe aus dem Hause Stroj keine Massenware – sie werden mit viel Liebe zum Handwerk einzeln angefertigt. „Das kann schon mal ein halbes Jahr dauern“, schmunzelt Stroj junior im Gespräch mit der „Kärntner Krone“. Doch das Warten würde sich lohnen. Denn immerhin kann ein angefertigter Schuh der Marke Stroj bei richtiger Pflege bis zu zehn Jahre ohne gröbere Reparatur überstehen.