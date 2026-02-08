Ermittlungskomitee: Auftrag ukrainischer Geheimdienste

Das russische Ermittlungskomitee sprach schwere Vorwürfe aus: Der Verdächtige sei russischer Staatsbürger. Geboren wurde er zu Sowjetzeiten in Ternopil, in der heutigen Ukraine. Er sei Ende Dezember 2025 im Auftrag ukrainischer Geheimdienste nach Moskau gekommen, um den Anschlag zu verüben. Außenminister Sergej Lawrow hatte bereits kurz nach der Tat die Ukraine beschuldigt. „Dieser Terrorakt hat erneut die Ausrichtung des Selenskyj-Regimes auf ständige Provokationen bestätigt, die wiederum darauf zielen, den Verhandlungsprozess zu untergraben“, so Lawrow.