Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach langem Zittern

„Ixi“ Chiara Pisati wurde zum ersten Mal Mama!

Society International
08.02.2026 14:20
Chiara Pisati schwebt gerade im Mamaglück.
Chiara Pisati schwebt gerade im Mamaglück.(Bild: Andreas Tischler / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Chiara Pisati im Mamaglück! Der „XXX-Lutz“-Werbestar hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Nach langem Zittern und einer harten Schwangerschaft freut sie sich umso mehr, endlich ihren kleinen Sohn in den Armen zu halten.

0 Kommentare

„Willkommen auf der Welt, mein Superheld“, schreibt Chiara Pisati auf Instagram. Die als „Ixi Putz“ bekannte Schauspielerin wurde bereits am 29. Jänner Mama eines Buben. Jetzt teilte sie ihr Glück mit ihren Fans. „Du bist zwar winzig klein, 2.400 g, aber schon stärker als alles, was ich je kannte – und der größte Beweis dafür, dass Wunder existieren“, so Pisati. 

Keine leichte Schwangerschaft
Das vergangene Jahr war für Pisati alles andere als leicht. Wegen vieler Krankenhausaufenthalte zog sie sich für eine Zeit lang zurück. Auch die Schwangerschaft hielt sie zunächst geheim.

Lesen Sie auch:
Stolz zeigt Yessica ihren Babybauch her. Die „Tinderreisen“-Beauty erwartet ihren ersten ...
Baby-Überraschung!
„Tinderreisen“-Beauty Yessica ist schwanger
15.01.2026
Auktion im Stanglwirt
Arnie versteigert sich – Babyglück bei Gastgeberin
22.01.2026
Nachwuchs für „Ixi“
Chiara Pisati im Glück: Werbestar ist schwanger!
06.11.2025

Nach Langem Zittern endlich Aufatmen
„Nach Monaten voller Angst, Hoffen, Zittern und all den Hürden, die wir gemeinsam überwunden haben, darf ich dich endlich in meinen Armen halten“, schreibt „Ixi“ auf Instagram. „Danke, dass du gekämpft hast und mich als deine Mama ausgesucht hast. Du bist mein Geschenk vom Himmel.“

„Symbol der Hoffnung“
Schon bei der Baby-Verkündung sprach der TV-Star liebevoll von ihrem „Regenbogenbaby“. Ihr Sohn sei für sie ein Zeichen der Hoffnung, Heilung und des Neuanfangs nach schwierigen Zeiten. Nach einer Geburt ganz nach Wünschen der Mama – natürlich und selbstbestimmt – beginnt für Chiara und ihren Partner Lukas de Roode jetzt ein neues Kapitel als Eltern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
179.674 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
135.046 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
119.388 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Society International
Nach langem Zittern
„Ixi“ Chiara Pisati wurde zum ersten Mal Mama!
Model in Erklärungsnot
Naomi Campbell hatte jahrelang Kontakt zu Epstein
„Wir flehen Sie an“
TV-Star Guthrie an Entführer: „Wir werden zahlen“
Litt an Nierenkrebs
3 Doors Down trauern: Sänger Brad Arnold ist tot
Patrick & Simone raus
Die Dschungelcamp-Finalisten stehen fest!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf