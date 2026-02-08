„Ixi“ Chiara Pisati wurde zum ersten Mal Mama!

„Symbol der Hoffnung“

Schon bei der Baby-Verkündung sprach der TV-Star liebevoll von ihrem „Regenbogenbaby“. Ihr Sohn sei für sie ein Zeichen der Hoffnung, Heilung und des Neuanfangs nach schwierigen Zeiten. Nach einer Geburt ganz nach Wünschen der Mama – natürlich und selbstbestimmt – beginnt für Chiara und ihren Partner Lukas de Roode jetzt ein neues Kapitel als Eltern.