„Ixi“ Chiara Pisati wurde zum ersten Mal Mama!

Chiara Pisati im Mamaglück! Der „XXX-Lutz“-Werbestar hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Nach langem Zittern und einer harten Schwangerschaft freut sie sich umso mehr, endlich ihren kleinen Sohn in den Armen zu halten.
„Willkommen auf der Welt, mein Superheld“, schreibt Chiara Pisati auf Instagram. Die als „Ixi Putz“ bekannte Schauspielerin wurde bereits am 29. Jänner Mama eines Buben. Jetzt teilte sie ihr Glück mit ihren Fans. „Du bist zwar winzig klein, 2.400 g, aber schon stärker als alles, was ich je kannte – und der größte Beweis dafür, dass Wunder existieren“, so Pisati.
Keine leichte Schwangerschaft
Das vergangene Jahr war für Pisati alles andere als leicht. Wegen vieler Krankenhausaufenthalte zog sie sich für eine Zeit lang zurück. Auch die Schwangerschaft hielt sie zunächst geheim.
Nach Langem Zittern endlich Aufatmen
„Nach Monaten voller Angst, Hoffen, Zittern und all den Hürden, die wir gemeinsam überwunden haben, darf ich dich endlich in meinen Armen halten“, schreibt „Ixi“ auf Instagram. „Danke, dass du gekämpft hast und mich als deine Mama ausgesucht hast. Du bist mein Geschenk vom Himmel.“
„Symbol der Hoffnung“
Schon bei der Baby-Verkündung sprach der TV-Star liebevoll von ihrem „Regenbogenbaby“. Ihr Sohn sei für sie ein Zeichen der Hoffnung, Heilung und des Neuanfangs nach schwierigen Zeiten. Nach einer Geburt ganz nach Wünschen der Mama – natürlich und selbstbestimmt – beginnt für Chiara und ihren Partner Lukas de Roode jetzt ein neues Kapitel als Eltern.
