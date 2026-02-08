Tausende Biathlon-Fans verpassen Olympia-Rennen

Im vierten Anlauf besiegte Payer den Olympia-Fluch
Verletzt und Corona
Unfassbares Olympia-Chaos! Tausende Biathlon-Fans kommen am Sonntag zu spät zur Mixed Staffel in Antholz. Grund: Ein Mega-Stau nach einem Unfall!
Rund eine Stunde soll sich die Anreise wenige Minuten vor dem Start der Staffel zum Biathlon-Mekka verzögern, heißt es von einigen Betroffenen in Südtirol.
Shuttle-Busse stehen still
Doppelt schlimm: 15 Shuttle-Busse standen ohne Fahrgäste bereit, konnten aber weder ein noch aus, womit auch die öffentlich angereisten Fans zum Warten verdammt waren. Dazu kommt: Für die Leidtragenden gab es auch keine weiteren Infos.
