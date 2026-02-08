Große Suchaktion nach verirrtem Rodler (32)

Eine große Suchaktion löste in der Nacht auf Sonntag ein 32-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Kirchdorf aus: Nach dem Nachtrodeln am Galsterberg in Michaelerberg bei Pruggern wollte er alleine von der Talstation Richtung B320 gehen und eine Abkürzung durch den Wald gehen. Bei diesem Vorhaben verirrte er sich aber und landete auch noch in einem Bachbett!