In Bachbett gestürzt

Große Suchaktion nach verirrtem Rodler (32)

Steiermark
08.02.2026 12:54
Die Einsatzkräfte bei der Suchaktion
Die Einsatzkräfte bei der Suchaktion(Bild: FF Pruggern)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nach dem Nachtrodeln am Galsterberg in der Steiermark verirrte sich ein Rodler (32) in einem Waldstück. Die Suche nach ihm gestaltete sich schwierig, da er keine Ortsangaben machen konnte.

Eine große Suchaktion löste in der Nacht auf Sonntag ein 32-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Kirchdorf aus: Nach dem Nachtrodeln am Galsterberg in Michaelerberg bei Pruggern wollte er alleine von der Talstation Richtung B320 gehen und eine Abkürzung durch den Wald gehen. Bei diesem Vorhaben verirrte er sich aber und landete auch noch in einem Bachbett!

Mann unversehrt gerettet
Gegen ein Uhr früh verständigte der Oberösterreicher den Notruf und aktivierte die Rettungskette. Das Problem: Er konnte keine genaue Ortsangabe durchgeben! Anfangs dachten die Einsatzkräfte, er würde sich in Schladming befinden, tatsächlich war er von dort aber rund 20 Kilometer entfernt!

Die Bergrettung Schladming und die Feuerwehr Rohrmoos setzte eine Suchaktion in Gang, bei der auch Drohnen, die Rettung und die Polizei im Einsatz standen. Weitere Bergrettungen und Feuerwehren wurden zur Unterstützung angefordert, ebenso der Rettungshubschrauber C 14. Gegen 3.30 Uhr wurde der zum Glück unverletzt gebliebene Mann lokalisiert und gerettet werden. 

