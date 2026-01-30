Wie aus einem Scherz ein Lama-Experte wurde

Was er rasch feststellen musste: Es kennt sich kaum jemand damit aus. „Zum Vergleich: Zu dieser Zeit gab es 50 Alpakas in Österreich, heute 15.000“, so Stadler. Und so lernte er die Tiere kennen. „Ich habe bei ihnen im Stall geschlafen, habe ihr Verhalten studiert, gelernt, wie man sie angreifen und anpacken muss, damit die Tiere vollstes Vertrauen zu mir haben“, berichtet der Weinviertler. Über die Jahre wuchs sein Wissen derart an, dass er nun auch in Nachbarländern ein gefragter Lama- und Alpaka-Experte ist. Und dieses gibt er gerne weiter.