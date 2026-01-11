Ist das das spektakulärste Gymkhana-Video ever?

Man könnte glauben, Gymkhana wäre mit Ken Block, dem großen Helden der spektakulären Drifts, gestorben. Doch die Reihe unfassbarer Action-Videos geht weiter – erstmals in Australien. Und sehenswert wie eh und je. Festhalten!
Es ist Travis Pastrana, der in einem 670 PS starken Allrad-Subaru durch die neueste Ausgabe der Hoonigan-Gymkhana-Serie mit dem Titel „Aussie Shred“ fliegt und raucht.
Den Subaru erkennen Sie nicht als solchen? Das liegt nicht nur am Extremumbau, für den Vermont SportsCar verantwortlich ist, sondern daran, dass der von 1978 bis 1994 in zwei Generationen gebaute Subaru Brat bei uns nie verkauft wurde. Brat steht für „Bi-drive Recreational All-terrain Transporter.“
Die beiden Jump Seats auf der Ladefläche des Pick-up, die im Video zum Einsatz kommen, gehörten übrigens schon damals dazu. Sie waren ein Trick zur Zollvermeidung und dienten dazu, den als Chicken Tax bekannten Zoll zu umgehen, da die Kunststoffsitze in der Ladefläche es Subaru ermöglichten, den Brat als Pkw und nicht als Kleinlaster einzustufen. Dadurch wurden die Kosten für den Import nach Nordamerika erheblich gesenkt, da für Pkw ein Einfuhrzoll von 2,5% galt, während für leichte Lkw ein wesentlich höherer Einfuhrzoll von 25% erhoben wurde.
Das fertige Driftgerät quetscht den Zweiliter-Turbo-Boxer voll aus, schickt 920 Nm Richtung Getriebe und weiter an alle vier Räder und wird nun Brataroo genannt. Der Brataroo ist neben Pastrana der Held in „Aussie Shred“. Er macht alles mit, während der Gesichtsausdruck des Fahrers zwischen Angst und Erleichterung pendelt.
Es staubt im Outback, im Hafen von Sydney kommt er dem Wasser beängstigend nahe, auch der legendäre Mount Panorama Circuit in Bathurst ist dabei.
Ken Block wäre stolz drauf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.