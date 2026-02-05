Innovation, Reichweite & Hybridtechnologie im Test

BYD gehört aktuell zu den am rasantesten wachsenden Automarken Österreichs – Grund genug für ProCars auf krone.tv, dem Erfolgskonzern eine ganze Sendung zu widmen. Moderator Adnan Ünlü nimmt die Zuseher mit auf eine spannende Reise durch die Welt von BYD: von der Philosophie der Marke bis hin zum neuesten Fahrzeug-Highlight.
Danijel Džihić, Mitarbeiter Nummer 001 und Managing Director von BYD Österreich, gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen. Kaum zu glauben: Obwohl BYD erst seit drei Jahren am heimischen Markt vertreten ist, rollen bereits über 13.000 Fahrzeuge mit dem BYD-Logo über Österreichs Straßen. Thema sind der erfolgreiche Markteintritt, die klare Strategie – und warum BYD den Automarkt hierzulande ordentlich aufmischt.
Der BYD SEAL 6 DMi Touring – Reichweite neu definiert
Im Mittelpunkt der Sendung steht der brandneue BYD SEAL 6 DMi Touring – das erste Touring-Modell der Marke und ein echter Super-Hybrid. Die große Ansage: eine theoretische Reichweite von bis zu 1.350 Kilometern. Damit will BYD neue Maßstäbe setzen und zeigt, wie alltagstauglich moderne Hybridtechnologie sein kann.
Doch bei ProCars bleibt es nicht bei schönen Zahlen: Der SEAL 6 DMi Touring wird im echten Straßenverkehr getestet. Reichweite, Fahrverhalten, Komfort, Assistenzsysteme, Konnektivität und Ausstattung kommen genau unter die Lupe. Ziel: zu zeigen, was das Auto wirklich kann – fernab von Laborwerten. Zusätzliche Infos liefert Dominik Dietmayer, Verkaufsleiter im BYD Pioneer Store in der SCS Vösendorf, der Technik, Ausstattung und Konzept verständlich erklärt.
Klare Bewertung, transparente Einordnung
Abschließend wird der BYD SEAL 6 DMi Touring anhand eines strukturierten Bewertungssystems eingeordnet. Bewertet wird in fünf Kategorien:
So erhalten Sie einen verständliche und praxisnahe Orientierung, wo der BYD SEAL 6 DMi Touring seine Stärken ausspielt und warum er für viele Fahrer eine spannende Alternative im Hybridsegment darstellt.
Gewinnspiel auf Instagram
