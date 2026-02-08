„Das ist nicht das Ende, das Vonn verdient hat!“

Was für eine sportliche Tragödie! Lindsey Vonn war bei ihrem Versuch, noch einmal Olympia-Gold in der Abfahrt zu holen, bereits wenige Sekunden nach ihrem Start gestürzt. Die US-Amerikanerin, die mit 41 Jahren und trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie als eine der Favoritinnen galt, wurde am Sonntag auf der Olimpia delle Tofane in Cortina d‘Ampezzo noch vor der ersten Zwischenzeit ausgehebelt und schlug danach auf der Piste auf. Ihre Skier lösten sich bei der Landung nicht von den Schuhen.