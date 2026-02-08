„Das ist nicht das Ende, das Vonn verdient hat!“

Das Drama um Lindsey Vonn, die bei der Olympia-Abfahrt in Cortina am Sonntag zu Sturz gekommen und mit Schmerzensschreie im Schnee liegen geblieben war, erschüttert die Ski-Welt. „Das ist nicht das Ende, das sie verdient hat“, leidet auch Nina Ortlieb mit.
Was für eine sportliche Tragödie! Lindsey Vonn war bei ihrem Versuch, noch einmal Olympia-Gold in der Abfahrt zu holen, bereits wenige Sekunden nach ihrem Start gestürzt. Die US-Amerikanerin, die mit 41 Jahren und trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie als eine der Favoritinnen galt, wurde am Sonntag auf der Olimpia delle Tofane in Cortina d‘Ampezzo noch vor der ersten Zwischenzeit ausgehebelt und schlug danach auf der Piste auf. Ihre Skier lösten sich bei der Landung nicht von den Schuhen.
Schmidhofer: „Das darf jetzt nicht wahr sein“
Den Ski-Fans stockte der Atem. Im Ziel herrschte Stille, viele schlugen die Hände vor das Gesicht. „Das darf jetzt nicht wahr sein“, rief ORF-Expertin Nicole Schmidhofer im Live-Kommentar. Vonn wurde direkt auf der Piste erstversorgt, eine längere Unterbrechung war die Folge.
Ein Helikopter barg anschließend die Verletzte und brachte sie in ein Krankenhaus. Genaue Informationen zu ihrem Gesundheitszustand gibt es noch nicht. „Lindsey hat sehr viel Pech gehabt. Ich würde bei dem Sturz nichts auf ihr kaputtes Knie schieben“, so Schmidhofer.
Maze: Zu viel Risiko von Vonn
„Der Sturz sah fürchterlich aus. Wir wussten alle, dass es heute nur zwei Möglichkeiten für sie gab: Alles riskieren, dann zu stürzen – oder eben eine Medaille zu holen. Lasst uns die Daumen drücken, dass es nicht allzu schlimm ist“, meinte Deutschlands Ex-Athletin Viktoria Rebensburg bei Eurosport.
Aus der Sicht von Tina Maze habe Vonn zu viel riskiert: „So konnte ein solcher Sturz passieren – und wenn du dann auch noch nicht fit bist, können die Konsequenzen noch schlimmer sein.“
