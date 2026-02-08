Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bestürzung nach Drama:

„Das ist nicht das Ende, das Vonn verdient hat!“

Olympia
08.02.2026 14:00
Nach ihrem wilden Sturz wurde Lindsey Vonn mit dem Heli abtransportiert.
Nach ihrem wilden Sturz wurde Lindsey Vonn mit dem Heli abtransportiert.(Bild: Krone KREATIV/AP/Jacquelyn Martin, AP/Andy Wong)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Drama um Lindsey Vonn, die bei der Olympia-Abfahrt in Cortina am Sonntag zu Sturz gekommen und mit Schmerzensschreie im Schnee liegen geblieben war, erschüttert die Ski-Welt. „Das ist nicht das Ende, das sie verdient hat“, leidet auch Nina Ortlieb mit.

0 Kommentare

Was für eine sportliche Tragödie! Lindsey Vonn war bei ihrem Versuch, noch einmal Olympia-Gold in der Abfahrt zu holen, bereits wenige Sekunden nach ihrem Start gestürzt. Die US-Amerikanerin, die mit 41 Jahren und trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie als eine der Favoritinnen galt, wurde am Sonntag auf der Olimpia delle Tofane in Cortina d‘Ampezzo noch vor der ersten Zwischenzeit ausgehebelt und schlug danach auf der Piste auf. Ihre Skier lösten sich bei der Landung nicht von den Schuhen.

Lindsey Vonn kam schwer zu Sturz.
Lindsey Vonn kam schwer zu Sturz.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot ORF)

Schmidhofer: „Das darf jetzt nicht wahr sein“
Den Ski-Fans stockte der Atem. Im Ziel herrschte Stille, viele schlugen die Hände vor das Gesicht. „Das darf jetzt nicht wahr sein“, rief ORF-Expertin Nicole Schmidhofer im Live-Kommentar. Vonn wurde direkt auf der Piste erstversorgt, eine längere Unterbrechung war die Folge.

Nicole Schmidhofer
Nicole Schmidhofer(Bild: GEPA)

Ein Helikopter barg anschließend die Verletzte und brachte sie in ein Krankenhaus. Genaue Informationen zu ihrem Gesundheitszustand gibt es noch nicht. „Lindsey hat sehr viel Pech gehabt. Ich würde bei dem Sturz nichts auf ihr kaputtes Knie schieben“, so Schmidhofer.

Maze: Zu viel Risiko von Vonn
„Der Sturz sah fürchterlich aus. Wir wussten alle, dass es heute nur zwei Möglichkeiten für sie gab: Alles riskieren, dann zu stürzen – oder eben eine Medaille zu holen. Lasst uns die Daumen drücken, dass es nicht allzu schlimm ist“, meinte Deutschlands Ex-Athletin Viktoria Rebensburg bei Eurosport.

Lesen Sie auch:
Breezy Johnson (li.) holte Gold. Lindsey Vonn wurde mit dem Heli abtransportiert. 
Nur Blech für Hütter
Drama um Vonn überschattet Triumph von Johnson
08.02.2026
Drama nach 13 Sekunden
Sturz mit kaputtem Knie! Vonn schreit auf Piste
08.02.2026
Nach Vonn-Drama
Verletzt! Auch Moreno musste mit Heli ins Spital
08.02.2026
Blech und Sturz
„Unnötig!“ Bittere ÖSV-Durststrecke geht weiter
08.02.2026

Aus der Sicht von Tina Maze habe Vonn zu viel riskiert: „So konnte ein solcher Sturz passieren – und wenn du dann auch noch nicht fit bist, können die Konsequenzen noch schlimmer sein.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
179.674 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
135.046 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
119.388 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Olympia
Olympia-Ticker
LIVE: Finale! Sabine Payer hat die Medaille fix
Stau-Chaos in Antholz
Tausende Biathlon-Fans verpassen Olympia-Rennen
Bestürzung nach Drama:
„Das ist nicht das Ende, das Vonn verdient hat!“
Gold an Favorit Kläbo
Olympia: Mika Vermeulen im Skiathlon chancenlos
Blech und Sturz
„Unnötig!“ Bittere ÖSV-Durststrecke geht weiter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf