Olympia-Abfahrt der Damen ab 11.30 Uhr LIVE

Wer schnappt sich heute in der Olympia-Abfahrt der Damen die Goldmedaille? Um 11.30 Uhr beginnt das Rennen, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Österreichs Skirennläuferinnen warten seit 16 Jahren auf eine Olympiamedaille in der Frauen-Abfahrt. Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Ariane Rädler versuchen heute, diese Leere zu füllen.
Niemand will Statistin sein in einem Rennen, das zur großen Show der Lindsey Vonn werden könnte. Die US-Amerikanerin tritt erstmals seit 2018 wieder bei Winterspielen an – mit vor einer Woche zugezogenem Kreuzbandriss.
Die Favoritinnen
Elisabeth Görgl gewann 2010 in Whistler Bronze, letzte Olympiasiegerin war Michaela Dorfmeister 2006 in San Sicario – seitdem war Rot-Weiß-Rot am Abfahrtspodest im Zeichen der Fünf Ringe nicht mehr vertreten. Hütter zählt wie Vonn, die Deutschen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann sowie die Italienerinnen um Sofia Goggia und Nicol Delago sicher zu den Mitfavoritinnen, sie hat als Einzige aus dem österreichischen Team in diesem Winter mit Val d‘Isere eine Abfahrt gewonnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.