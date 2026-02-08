Olympia-Abfahrt der Damen ab 11.30 Uhr LIVE

Die Favoritinnen

Elisabeth Görgl gewann 2010 in Whistler Bronze, letzte Olympiasiegerin war Michaela Dorfmeister 2006 in San Sicario – seitdem war Rot-Weiß-Rot am Abfahrtspodest im Zeichen der Fünf Ringe nicht mehr vertreten. Hütter zählt wie Vonn, die Deutschen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann sowie die Italienerinnen um Sofia Goggia und Nicol Delago sicher zu den Mitfavoritinnen, sie hat als Einzige aus dem österreichischen Team in diesem Winter mit Val d‘Isere eine Abfahrt gewonnen.