Flüchtigen versteckt: Mutter und Baby im Gefängnis

Zielfahnder entdeckten Familie

Die Zielfahnder des Landeskriminalamts konnten jetzt, fast einen Monat später, die Familie im Innviertel lokalisieren. In Eggelsberg klickten schließlich die Handschellen. Aber nicht nur der Vater kam zurück in seine Zelle nach Ried. Auch seine Ehefrau musste – auf Anweisung der Welser Staatsanwaltschaft – in Haft. Die Mutter und ihr Baby wurden in einem speziellen Haftbereich, der für Mütter und Kinder ausgelegt ist, in der Justizanstalt Wels untergebracht.