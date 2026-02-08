Flüchtigen versteckt: Mutter und Baby im Gefängnis

Sie hatten sich eine Familien-Auszeit gegönnt, aber „vergessen“ im Hotel zu bezahlen. Noch dazu war der Papa von einem Gefängnis-Ausgang nicht zurückgekehrt. Das hat jetzt massive Folgen für die ganze Familie: Der Vater wurde im Innviertel geschnappt, auch seine Ehefrau kam mit dem Baby in Haft.
Der verurteilte Papa hätte im Gefängnis in Ried noch zweieinhalb Jahre Haft absitzen müssen, entschied sich bei einem genehmigten Freigang aber, nicht wieder zurückzukehren.
Im Gegenteil: Der 33-Jährige mietete sich mit seiner Gattin (36) und dem gemeinsamen Baby vier Tage in einem Familienhotel in Aigen-Schlägl ein, „vergaß“ bei der Abreise aber aufs Bezahlen. Als der Hotelmanager bei der Polizei Alarm schlug, kam auf, dass der Zechpreller ein vermisster Strafgefangener ist.
Zielfahnder entdeckten Familie
Die Zielfahnder des Landeskriminalamts konnten jetzt, fast einen Monat später, die Familie im Innviertel lokalisieren. In Eggelsberg klickten schließlich die Handschellen. Aber nicht nur der Vater kam zurück in seine Zelle nach Ried. Auch seine Ehefrau musste – auf Anweisung der Welser Staatsanwaltschaft – in Haft. Die Mutter und ihr Baby wurden in einem speziellen Haftbereich, der für Mütter und Kinder ausgelegt ist, in der Justizanstalt Wels untergebracht.
