„Es ist schwer, wenn man nicht mit Herz dabei ist“

Dass bei Sturms Cup-Aus zuletzt in Altach so gut wie alles schieflief, merkte man spätestens dann, als sich Tormann Daniil Khudyakov verletzte und Coach Ingolitsch das Wechselkontingent aufgebraucht hatte. Es dauerte am Feld aber nicht lange, da schnappte sich Jusuf Gazibegovic die Goalie-Handschuhe. „Wenn‘s brennt, geh ich auch ins Tor“, schmunzelt der bosnische Teamspieler, der sich ohne Rücksicht auf Verluste in den Gegenspieler reingeworfen hatte.