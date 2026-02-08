LIVE ab 14.30 Uhr: WAC gegen den GAK!

„Wichtig wäre es, mit einem Sieg zu starten, aber jeder Punkt in Wolfsberg wäre für uns schon ein Erfolg“, meinte der GAK-Trainer. Man wisse, dass es für den Gegner um sehr viel gehe. „Sie werden sicher davon ausgehen, dass sie gegen uns drei Punkte machen. Wir haben auch unsere Pläne, dass wir das verhindern.“ Von den bisherigen drei Bundesliga-Duellen hat der WAC alle gewonnen.