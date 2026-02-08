LIVE ab 14.30 Uhr: WAC gegen den GAK!

18. Runde in Österreichs Bundesliga: Der Wolfsberger AC empfängt den GAK. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Der WAC ist im engen Rennen um die sechs Plätze in der Meistergruppe in den ausstehenden fünf Runden des Grunddurchgangs schwer gefordert. Die derzeit achtplatzierten Wolfsberger müssen noch auswärts bei Rapid und beim LASK sowie daheim gegen Sturm antreten. Davor sind noch Partien gegen den GAK und gegen Blau-Weiß in Linz angesetzt. Trainer Ismail Atalan rechnete mit 34, 35 Zählern, die nötig wären. Momentan hat der WAC deren 24 zu Buche stehen.
„Fehlentscheidungen werden zu leicht in Kauf genommen!“
„Es sind jetzt noch fünf Spiele, da wollen wir die maximale Punkteanzahl“, betonte der Deutsche. Er ärgerte sich auch eine Woche später über die Rote Karte gegen Verteidiger Cheick Diabate beim Cup-Aus gegen Salzburg. „Fehlentscheidungen werden einfach zu leicht in Kauf genommen“, meinte Atalan.
„Jeder Punkt in Wolfsberg wäre schon ein Erfolg!“
Gegen den GAK erwartet der WAC „eine maximale Herausforderung“ (Atalan). Bei den Grazern wird mit Franz Stolz ein neuer Mann im Tor beginnen. Mit Leon Klassen, Mathias Olesen und Mark Grosse kamen weitere Verstärkungen. Ferdinand Feldhofer zeigte sich zufrieden.
„Wichtig wäre es, mit einem Sieg zu starten, aber jeder Punkt in Wolfsberg wäre für uns schon ein Erfolg“, meinte der GAK-Trainer. Man wisse, dass es für den Gegner um sehr viel gehe. „Sie werden sicher davon ausgehen, dass sie gegen uns drei Punkte machen. Wir haben auch unsere Pläne, dass wir das verhindern.“ Von den bisherigen drei Bundesliga-Duellen hat der WAC alle gewonnen.
