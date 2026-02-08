Im vierten Anlauf besiegte Payer den Olympia-Fluch

Erst nicht qualifiziert, dann verletzt und 2022 wegen Corona im Hotel eingesperrt – dreimal verpasste Snowboarderin Sabine Payer in ihrer Karriere schon die Olympischen Spiele. Doch jetzt hat sich die 33-jährige Kärntnerin ihren Traum mit Silber erfüllt.
„Für mich ist wichtig, dass ich dieses Thema Olympia, das für jeden Sportler und jede Sportlerin das größte aller Dinge ist, endlich mit etwas Positivem verbinden kann. Ich habe genug Negatives erlebt“, sagte Payer vor dem Rennen. „Jetzt möchte ich einmal diesen Olympic Spirit fühlen und im besten Fall schaut auch eine Medaille heraus.“ Und sie sollte recht behalten!
Österreichs Olympia-Pechvogel rast am Sonntag zu Silber! Eine späte Versöhnung mit den Spielen.
In Sotschi 2014 verpasste sie noch die interne ÖSV-Quali. 2018 musste sie mit einem gebrochenen Bein verletzt zusehen, 2022 saß sie dann mit einem positiven Corona-Befund eingesperrt in einem chinesischen Hotelzimmer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.