So schwindelt Mercedes bei der neuen S-Klasse

Deshalb darf der Stern in Europa nicht leuchten

Es ist natürlich nicht der Fehler des Herstellers, dass der Stern nicht leuchten darf, die Zulassungsvorschriften sind, wie sie sind. Konkret die Typengenehmigungsverordnung der EU bzw. die aktuellen ECE-Regelungen, wie ÖAMTC-Jurist Alexander Letitzki erklärt: „Ein Licht in der Mitte des Fahrzeuges ist nicht gestattet, vordere Leuchten sind immer nur paarweise erlaubt, oder auch als eine durchgehende Linie. Man könnte eventuell den Stern als Tagfahrlicht in ein durchgehendes Band einbinden, dann müsste die Beleuchtungseinheit der ECE-Regelung Nr. 87 entsprechen, was als einzelne Leuchte nicht möglich ist. Begrenzungslicht scheidet im Übrigen ebenfalls aus.“