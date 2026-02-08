Lilli Tagger verliert Finale von Mumbai

Im vierten Anlauf besiegte Payer den Olympia-Fluch
Lilli Tagger hat das Finale beim WTA125-Tennisturnier in Mumbai verloren. Die 17-jährige Osttirolerin unterlag am Sonntag in Indien der Thailänderin Mananchaya Sawangkaew 4:6,3:6.
Tagger blieb damit ein zweiter Challenger-Sieg nach Fudschaira (VAE) innerhalb von acht Tagen versagt. Dennoch verbesserte sie sich im WTA-Ranking weiter und scheint im Liveranking auf Platz 115 auf.
Für den Einzug ins Endspiel erhält sie 8.400 US-Dollar (rund 7.100 Euro) sowie 81 WTA-Zähler.
