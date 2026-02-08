Vorteilswelt
Mittels Helikoptertau

Lawinenalarm in Tirol: Wintersportler geborgen

Tirol
08.02.2026 11:29
Der Tourengeher wurde mittels Tau geborgen.
Der Tourengeher wurde mittels Tau geborgen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Peter Freiberger
Porträt von Hubert Rauth
Von Peter Freiberger und Hubert Rauth

Lawinenabgang am späten Sonntagvormittag in den Tuxer Alpen in Tirol: Auf der Schafseitenspitze wurde ersten Informationen zufolge ein Wintersportler von Schneemassen erfasst und verschüttet. Der Tourengeher konnte inzwischen mittels Hubschraubertau geborgen werden.

Kurz vor 11 Uhr wurde der Lawinenabgang auf der Schafseitenspitze (2602 Meter) auf Naviser Seite gemeldet. Offenbar wurde ein Tourengeher von den Schneemassen verschüttet.

Bergretter, Hunde und Hubschrauber alarmiert
Ein Einsatz wurde sofort in die Wege geleitet. Alarmiert wurden Bergrettung Matrei, Lawinenhunde, die Crew des Notarzthubschraubers Alpin 5 und des Polizeihelikopters Libelle Tirol.

Tourengeher mittels Tau geborgen
Gegen 11.20 Uhr konnte bereits wieder Entwarnung gegeben werden. Der Tourengeher konnte laut „Krone“-Informationen gefunden und mittels Taubergung unverletzt aus dem Gelände geflogen werden.

Verbreitet Lawinengefahrenstufe 3
In Tirol herrscht am Sonntag verbreitet Lawinenwarnstufe 3 von 5– also erhebliche Gefahr. Auch in den Tuxer Alpen, wo es zum aktuellen Lawinenabgang kam. 

Die Infografik zeigt die fünf Warnstufen der Lawinengefahr mit Beschreibung der Schneedecke und der Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung. Stufe 1 steht für geringe Gefahr mit stabiler Schneedecke, Stufe 5 für sehr große Gefahr mit instabiler Schneedecke und zahlreichen spontanen Lawinen. Quelle: lawinen.at.

„Lawinen können weiterhin leicht ausgelöst werden. Vorsicht vor Triebschnee und schwachem Altschnee, besonders an steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb der Waldgrenze sowie im Bereich der Waldgrenze. Lawinen können bis auf den Boden durchreißen und mittlere Größe erreichen. Die Gefahrenstellen sind schwer zu erkennen“, so der Lawinenwarndienst.

Die Lawinenverhältnisse würden weiterhin heimtückisch bleiben.

Tirol

