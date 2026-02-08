Lawinenalarm in Tirol: Wintersportler geborgen

Lawinenabgang am späten Sonntagvormittag in den Tuxer Alpen in Tirol: Auf der Schafseitenspitze wurde ersten Informationen zufolge ein Wintersportler von Schneemassen erfasst und verschüttet. Der Tourengeher konnte inzwischen mittels Hubschraubertau geborgen werden.
Kurz vor 11 Uhr wurde der Lawinenabgang auf der Schafseitenspitze (2602 Meter) auf Naviser Seite gemeldet. Offenbar wurde ein Tourengeher von den Schneemassen verschüttet.
Bergretter, Hunde und Hubschrauber alarmiert
Ein Einsatz wurde sofort in die Wege geleitet. Alarmiert wurden Bergrettung Matrei, Lawinenhunde, die Crew des Notarzthubschraubers Alpin 5 und des Polizeihelikopters Libelle Tirol.
Tourengeher mittels Tau geborgen
Gegen 11.20 Uhr konnte bereits wieder Entwarnung gegeben werden. Der Tourengeher konnte laut „Krone“-Informationen gefunden und mittels Taubergung unverletzt aus dem Gelände geflogen werden.
Verbreitet Lawinengefahrenstufe 3
In Tirol herrscht am Sonntag verbreitet Lawinenwarnstufe 3 von 5– also erhebliche Gefahr. Auch in den Tuxer Alpen, wo es zum aktuellen Lawinenabgang kam.
„Lawinen können weiterhin leicht ausgelöst werden. Vorsicht vor Triebschnee und schwachem Altschnee, besonders an steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb der Waldgrenze sowie im Bereich der Waldgrenze. Lawinen können bis auf den Boden durchreißen und mittlere Größe erreichen. Die Gefahrenstellen sind schwer zu erkennen“, so der Lawinenwarndienst.
Die Lawinenverhältnisse würden weiterhin heimtückisch bleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.