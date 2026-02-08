„Unnötig!“ Bittere ÖSV-Durststrecke geht weiter

Die bittere ÖSV-Durststrecke bei Olympia geht weiter! Auch am Sonntag in Cortina gingen Conny Hütter und Co. in der Abfahrt leer aus: „Es tut weh!“ Nina Ortlieb stürzte: „Das war ärgerlich und unnötig.“
Österreichs Skirennläuferinnen warten bereits seit 16 Jahren auf eine Olympiamedaille in der Frauen-Abfahrt. Und das Warten geht weiter! Denn Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Ariane Rädler verpassten am Sonntag Edelmetall.
„Das tut weh, Bronze war drinnen“, haderte Hütter, die als beste ÖSV-Dame auf Rang vier landete. „Ich muss mir meine Fahrt genauer anschauen“, war Puchner ratlos. Teamkollegin Ortlieb kam zu Sturz, erlitt aber zum Glück nur blaue Flecken. „Ich bin zuletzt zu oft im Schnee gelegen“, übte sie Selbstkritik.
Görgl letzte Medaillengewinnerin in der Abfahrt
Elisabeth Görgl gewann 2010 in Whistler Bronze – seitdem ist Rot-Weiß-Rot am Abfahrtspodest im Zeichen der Fünf Ringe nicht mehr vertreten. Letzte Olympiasiegerin war Michaela Dorfmeister 2006 in San Sicario.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.