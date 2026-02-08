Vorteilswelt
Blech und Sturz

„Unnötig!“ Bittere ÖSV-Durststrecke geht weiter

Olympia
08.02.2026 13:12
Riesengroße Enttäuschung bei Nina Ortlieb
Riesengroße Enttäuschung bei Nina Ortlieb(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die bittere ÖSV-Durststrecke bei Olympia geht weiter! Auch am Sonntag in Cortina gingen Conny Hütter und Co. in der Abfahrt leer aus: „Es tut weh!“ Nina Ortlieb stürzte: „Das war ärgerlich und unnötig.“

Österreichs Skirennläuferinnen warten bereits seit 16 Jahren auf eine Olympiamedaille in der Frauen-Abfahrt. Und das Warten geht weiter! Denn Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Ariane Rädler verpassten am Sonntag Edelmetall.

Für Conny Hütter gab‘s nur Blech.
Für Conny Hütter gab‘s nur Blech.(Bild: Sepp Pail)

„Das tut weh, Bronze war drinnen“, haderte Hütter, die als beste ÖSV-Dame auf Rang vier landete. „Ich muss mir meine Fahrt genauer anschauen“, war Puchner ratlos. Teamkollegin Ortlieb kam zu Sturz, erlitt aber zum Glück nur blaue Flecken. „Ich bin zuletzt zu oft im Schnee gelegen“, übte sie Selbstkritik.

Lesen Sie auch:
Breezy Johnson (li.) holte Gold. Lindsey Vonn wurde mit dem Heli abtransportiert. 
Nur Blech für Hütter
Drama um Vonn überschattet Triumph von Johnson
08.02.2026
Drama nach 13 Sekunden
Sturz mit kaputtem Knie! Vonn schreit auf Piste
08.02.2026
Nach Vonn-Drama
Verletzt! Auch Moreno musste mit Heli ins Spital
08.02.2026

Görgl letzte Medaillengewinnerin in der Abfahrt
Elisabeth Görgl gewann 2010 in Whistler Bronze – seitdem ist Rot-Weiß-Rot am Abfahrtspodest im Zeichen der Fünf Ringe nicht mehr vertreten. Letzte Olympiasiegerin war Michaela Dorfmeister 2006 in San Sicario.

