Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Elektro-SUV CX-6e

Kein Tacho! Mazda setzt auf Riesen-Bildschirm

Motor
09.01.2026 12:20
Das elektrische 4,85-m-SUV Mazda CX-6e in der Farbe Nightfall Violet.
Das elektrische 4,85-m-SUV Mazda CX-6e in der Farbe Nightfall Violet.(Bild: Mazda)

Lange hat Mazda bei Elektroautos zugewartet, eine eigene E-Plattform wird erst ab 2027 ausgerollt. Die Lösung der Japaner kommt aus China. Wie schon die Limousine 6e entstammt auch das SUV CX-6e aus einem Joint-Venture mit Changan. Das bringt auch ein Riesen-Display mit sich. Die „Krone“ sah sich das schon vor der Premiere in Brüssel genauer an.

0 Kommentare

Bereits seit Oktober fährt der Mazda Changan EZ-60 auf Chinas Straßen, die Europa-Version CX-6e wurde erst jetzt auf der Brüssel Motor Show präsentiert und kommt im Juni zu uns. Mit 4,85 Metern Länge fährt das neue Elektro-Flaggschiff der Japaner ab Juni genau zwischen die Verbrenner CX-60 und CX-80, überragt den Plattform-Spender Changan Deepal S07 um 10 Zentimeter. Der Radstand von 2,9 Metern und die serienmäßigen 21-Zoll-Alus in der besseren der zwei Ausstattungen namens Takumi Plus (in Takumi sind es 19-Zöller) lassen ihn noch ein Stück größer wirken.

(Bild: Mazda)
(Bild: Mazda)
(Bild: Mazda)

Zwischen den LED-Scheinwerfern – Matrix-LED ist nicht zu haben – sitzt nun der „Mazda Signature Wing“, der beim Verriegeln, Entriegeln und Laden des Fahrzeugs aufleuchtet. Darüber befindet sich ein Lufteinlass, der wie ein Frontspoiler wirken soll. Die Fronthaube fällt recht lange aus, mit ein bisschen Fantasie kann man sogar Ähnlichkeiten mit dem Ferrari Purosangue erkennen. Lufteinlässe für verbesserte Aerodynamik gibt es auch an der C-Säule.

(Bild: Mazda)

Kameraspiegel oder Basis
Für weniger Luftwiderstand sollen auch die Kamera-Außenspiegel sorgen, die in der Takumi-Plus-Ausstattung dabei sind. Wer die partout nicht möchte, muss zur günstigeren Takumi-Linie greifen. Hinter der Heckklappe versteckt sich ein 468 Liter großer Kofferraum, in den „Frunk“ passen weitere 80 Liter. Und wer noch mehr zu transportieren hat, kann 1500 kg anhängen.

(Bild: Mazda)
(Bild: Mazda)
(Bild: Mazda)

Eine Akku-Größe, ein Motor
Bei der Auswahl der Motorisierungen hat Mazda aus dem Missverständnis beim 6e gelernt: Auf eine langsam ladende „Long-Range“-Variante wird hier verzichtet. Die einzige Wahl: Ein Heckmotor mit 258 PS und 290 Nm. Damit beschleunigt der 2,2-Tonner in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, bei 175 km/h wird abgeregelt. Die Energie kommt hier aus einer 78 kWh (+10 kWh gegenüber dem 6e) großen Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP). Die kann mit 11 (AC) bzw. 195 kW (DC) geladen werden, am Schnelllader soll es in 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent Akku-Kapazität gehen. Bei der ersten Präsentation vor einem Monat hatte Mazda noch 165 kW als maximale Ladeleistung angegeben, da wurde also noch einmal nachgeschärft. Mit vollen Akkus geht’s bis zu 484 km weit, eine Wärmepumpe ist immer an Bord.

Wie im 6e wirkt der Innenraum auch im CX-6e hochwertig, in der besseren Ausstattungslinie Takumi Plus sind die Kunstleder-Sitze vorne beheiz- und belüftbar. Platz herrscht vorne wie hinten (990 mm Beinfreiheit!) üppig, das serienmäßige Panoramaglasdach hat eine elektrische Rollo. Nicht selbstverständlich heutzutage.

(Bild: Mazda)
(Bild: Mazda)
(Bild: Mazda)

Viel Licht, aber auch Dunkelheit
Was der CX-6e nicht hat, sind Tasten sowie ein klassisches Tacho-Display. Dafür schaut der Fahrer auf ein Head-up-Display, das auch Navi-Anweisungen direkt auf die Straße projiziert. Außerdem ragt neben dem Lenkrad ein riesiges 26-Zoll-Touchdisplay bis hinüber zum Beifahrer. 5K-Kinokontrast und hohe Leuchtkraft werden versprochen. Und was passiert damit in der Nacht? Da lässt sich ein Teil des Displays abdunkeln, wenn etwa der Beifahrer schlafen möchte. Auf Schlafende im Fond kann auch Rücksicht genommen werden: Fahrer- und Beifahrersitz haben in die Kopfstützen integrierte Lautsprecher, können so unabhängig von der Audioanlage ihre Inhalte hören.

(Bild: Mazda)

Scheibenwischer-Kritik erhört
Auch bei der Bedienung hat Mazda Kritik berücksichtigt: Die Scheibenwischer im 6e sind nur über das Touchdisplay zu steuern, außer man belegt die Funktion auf die Favoritentaste am Lenkrad – das ist lästig. Im CX-6e sind die Scheibenwischer wieder klassisch am Blinkerhebel bedienbar.

Gestensteuerung mittels sechs vorprogrammierter Handzeichen gibt es auch, die Sprachsteuerung soll laufend verbessert werden. Eine faire Geste scheint auch der Preis, der für den Vorverkaufsstart Anfang April feststeht: Bei 46.990 Euro geht’s los, dafür bekommt man ein üppig ausgestattetes 4,85-m-Elektro-SUV.

Porträt von Stefan Burgstaller
Stefan Burgstaller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mit „Super-Hybrid“
BYD Seal 6 Touring: Rettung für die Großfamilie?
Rückblick auf Formel 1
„Er kann nicht ganz ohne Motorsport sein“
Sparsam und spritzig
Mercedes CLA: Echt der versprochene große Wurf?
Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
134.934 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.015 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
97.563 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Motor
Elektro-SUV CX-6e
Kein Tacho! Mazda setzt auf Riesen-Bildschirm
Elektro-Einsteiger
Kia EV2 als Mini-SUV mit Mega-Beinfreiheit
Es ist nicht Dyson
Staubsaugerhersteller stellt Hypersportler vor
Pannenhelfer im Stress
Warten statt starten: Frost legt viele Autos lahm
600 km Reichweite
Das erste E-Motorrad für die Langstrecke ist da!

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf