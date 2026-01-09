Kein Tacho! Mazda setzt auf Riesen-Bildschirm

Eine Akku-Größe, ein Motor

Bei der Auswahl der Motorisierungen hat Mazda aus dem Missverständnis beim 6e gelernt: Auf eine langsam ladende „Long-Range“-Variante wird hier verzichtet. Die einzige Wahl: Ein Heckmotor mit 258 PS und 290 Nm. Damit beschleunigt der 2,2-Tonner in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, bei 175 km/h wird abgeregelt. Die Energie kommt hier aus einer 78 kWh (+10 kWh gegenüber dem 6e) großen Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP). Die kann mit 11 (AC) bzw. 195 kW (DC) geladen werden, am Schnelllader soll es in 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent Akku-Kapazität gehen. Bei der ersten Präsentation vor einem Monat hatte Mazda noch 165 kW als maximale Ladeleistung angegeben, da wurde also noch einmal nachgeschärft. Mit vollen Akkus geht’s bis zu 484 km weit, eine Wärmepumpe ist immer an Bord.