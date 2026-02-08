Olympia: Mika Vermeulen im Skiathlon chancenlos

In den kommenden zwei Wochen könnte der in weiteren fünf Bewerben mit großen Siegchancen antretende Norweger zum erfolgreichsten Winter-Olympioniken aufsteigen, Rekordhalter sind seine Landsleute Marit Björgen und Ole Einar Björndalen mit acht Goldenen und etlichen weiteren Medaillen. Kläbos nächstes Rennen ist am Dienstag der Klassik-Sprint, Vermeulen ist erst wieder am Freitag über 10 km Skating an der Reihe. Im Skiathlon mit jeweils 10 km in der klassischen und der Skating-Technik verlor Vermeulen bereits im ersten Teil nach wenigen Minuten den Anschluss an die Spitze. Schlussendlich betrug sein Rückstand fast vier Minuten.