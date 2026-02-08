Vorteilswelt
Nach Vonn-Drama

Verletzt! Auch Moreno musste mit Heli ins Spital

Olympia
08.02.2026 13:01
Cande Moreno
Cande Moreno(Bild: AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nicht nur Lindsey Vonn, sondern auch Cande Moreno wurde zum Opfer der Trofana in Cortina. Die 25-jährige Läuferin aus Andorra verdrehte sich bei der Landung das Knie und musste wie die US-Amerikanerin ins Krankenhaus geflogen werden.

Grund für den heftigen Crash: Moreno konnte einen weiten Sprung nicht stehen, ihr linkes Knie knickte plötzlich ein – und verdrehte sich. Eine schreckliche Szene! Die mit Nummer 26 gestartete Läuferin aus Andorra kracht ins Netz und schlittert dann die steile Piste mehrere Meter hinab.

Lesen Sie auch:
Breezy Johnson (li.) holte Gold. Lindsey Vonn wurde mit dem Heli abtransportiert. 
Nur Blech für Hütter
Drama um Vonn überschattet Triumph von Johnson
08.02.2026
Drama nach 13 Sekunden
Sturz mit kaputtem Knie! Vonn schreit auf Piste
08.02.2026

Kritik von Schmidhofer
Auch bei Moreno verläuft die Erstversorgung nicht ohne Probleme. Erste Pistenarbeiter rutschten an der verletzten Dame sogar vorbei, ohne ihr zu helfen. ORF-Expertin Nici Schmidhofer: „Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Egal wer da ist und welche Sprache er spricht, es hilft, nicht alleine zu sein.“ 

Immerhin: Wenig später kamen medizinisches Personal mit dem Ski-doo und bereiteten die Verletzte für den Abtransport mit dem Hubschrauber vor, mit dem sie direkt ins Krankenhaus geflogen wurde.

