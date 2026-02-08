Verletzt! Auch Moreno musste mit Heli ins Spital

Kritik von Schmidhofer

Auch bei Moreno verläuft die Erstversorgung nicht ohne Probleme. Erste Pistenarbeiter rutschten an der verletzten Dame sogar vorbei, ohne ihr zu helfen. ORF-Expertin Nici Schmidhofer: „Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Egal wer da ist und welche Sprache er spricht, es hilft, nicht alleine zu sein.“