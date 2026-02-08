Verletzt! Auch Moreno musste mit Heli ins Spital

Nicht nur Lindsey Vonn, sondern auch Cande Moreno wurde zum Opfer der Trofana in Cortina. Die 25-jährige Läuferin aus Andorra verdrehte sich bei der Landung das Knie und musste wie die US-Amerikanerin ins Krankenhaus geflogen werden.
Grund für den heftigen Crash: Moreno konnte einen weiten Sprung nicht stehen, ihr linkes Knie knickte plötzlich ein – und verdrehte sich. Eine schreckliche Szene! Die mit Nummer 26 gestartete Läuferin aus Andorra kracht ins Netz und schlittert dann die steile Piste mehrere Meter hinab.
Kritik von Schmidhofer
Auch bei Moreno verläuft die Erstversorgung nicht ohne Probleme. Erste Pistenarbeiter rutschten an der verletzten Dame sogar vorbei, ohne ihr zu helfen. ORF-Expertin Nici Schmidhofer: „Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Egal wer da ist und welche Sprache er spricht, es hilft, nicht alleine zu sein.“
Immerhin: Wenig später kamen medizinisches Personal mit dem Ski-doo und bereiteten die Verletzte für den Abtransport mit dem Hubschrauber vor, mit dem sie direkt ins Krankenhaus geflogen wurde.
