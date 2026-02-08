LIVE ab 14.30 Uhr: SCR Altach gegen BW Linz

18. Runde in Österreichs Bundesliga: Der SCR Altach empfängt den FC Blau-Weiß Linz. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Ognjen Zaric und Michael Köllner geben im direkten Duell im „Ländle“ ihren Einstand in der Bundesliga. Während Altachs neuer Chefcoach mit dem Einzug ins Cup-Halbfinale über Sturm Graz hinweg einen Traumstart erwischte, setzte es für das Schlusslicht trotz starker Leistung gegen den LASK das Cup-Aus. Rückschlüsse wollte Zaric daraus keine ziehen. „Es fängt wieder bei null an“, meinte der SCR-Trainer.
„Es wird genauso schwer wie gegen Sturm!“
„Wir wissen, dass die Hausaufgaben in der Meisterschaft für uns zu erledigen sind. Es wird nicht einfacher, sondern genauso schwer wie gegen Sturm Graz.“ Fehlen wird den Altachern der gesperrte Yann Massombo, Marlon Mustapha muss nach einer Sprunggelenkverletzung ein paar Wochen pausieren.
„Es wäre jetzt vermessen, nach anderen Zielen zu greifen!“
Bei nur fünf Punkten Rückstand auf den Sechsten Ried könnte Altachs Blick sogar noch nach oben gehen. Auf die Frage nach Zielen über den Klassenerhalt hinweg winkte Zaric aber ab. „Es wäre jetzt vermessen, nach anderen Zielen zu greifen“, sagte der 37-Jährige. Blau-Weiß erwarten die Altacher mit viel Zug zum Tor. Das Angriffstrio um Shon Weissman flößt Respekt ein. Köllner hofft auf seine Offensivkräfte und ein „kompaktes Auftreten“.
Für die Linzer gilt es, noch so viele Zähler wie möglich vor der Punkteteilung mitzunehmen. Gegen Altach gelang immerhin einer von nur drei Saisonsiegen. Sportchef Christoph Schösswendter hoffte: „Wenn die Anzahl der Niederlagen deutlich zurückgeht, wird es auch in der Tabelle schnell wieder in eine andere Richtung gehen.“
