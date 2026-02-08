Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im TICKER

LIVE ab 14.30 Uhr: SCR Altach gegen BW Linz

Bundesliga
08.02.2026 05:22
Wer gewinnt das heutige Duell von SCR Altach und FC Blau-Weiß Linz?
Wer gewinnt das heutige Duell von SCR Altach und FC Blau-Weiß Linz?(Bild: APA/EXPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

18. Runde in Österreichs Bundesliga: Der SCR Altach empfängt den FC Blau-Weiß Linz. Wir berichten live (siehe unten).

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Ognjen Zaric und Michael Köllner geben im direkten Duell im „Ländle“ ihren Einstand in der Bundesliga. Während Altachs neuer Chefcoach mit dem Einzug ins Cup-Halbfinale über Sturm Graz hinweg einen Traumstart erwischte, setzte es für das Schlusslicht trotz starker Leistung gegen den LASK das Cup-Aus. Rückschlüsse wollte Zaric daraus keine ziehen. „Es fängt wieder bei null an“, meinte der SCR-Trainer.

„Es wird genauso schwer wie gegen Sturm!“
„Wir wissen, dass die Hausaufgaben in der Meisterschaft für uns zu erledigen sind. Es wird nicht einfacher, sondern genauso schwer wie gegen Sturm Graz.“ Fehlen wird den Altachern der gesperrte Yann Massombo, Marlon Mustapha muss nach einer Sprunggelenkverletzung ein paar Wochen pausieren.

„Es wäre jetzt vermessen, nach anderen Zielen zu greifen!“
Bei nur fünf Punkten Rückstand auf den Sechsten Ried könnte Altachs Blick sogar noch nach oben gehen. Auf die Frage nach Zielen über den Klassenerhalt hinweg winkte Zaric aber ab. „Es wäre jetzt vermessen, nach anderen Zielen zu greifen“, sagte der 37-Jährige. Blau-Weiß erwarten die Altacher mit viel Zug zum Tor. Das Angriffstrio um Shon Weissman flößt Respekt ein. Köllner hofft auf seine Offensivkräfte und ein „kompaktes Auftreten“.

Für die Linzer gilt es, noch so viele Zähler wie möglich vor der Punkteteilung mitzunehmen. Gegen Altach gelang immerhin einer von nur drei Saisonsiegen. Sportchef Christoph Schösswendter hoffte: „Wenn die Anzahl der Niederlagen deutlich zurückgeht, wird es auch in der Tabelle schnell wieder in eine andere Richtung gehen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
132.560 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
113.994 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
104.890 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Mehr Bundesliga
Nun wartet das Derby
Rapids Neuer: „Ich kannte nicht einmal alle Namen“
Nur ein Spielverderber
LASK-Coach Kühbauer: „Das interessiert mich null!“
Bundesliga im TICKER
SK Sturm Graz gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: SCR Altach gegen BW Linz
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: WAC gegen den GAK!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf