LIVE ab 14.30 Uhr: SCR Altach gegen BW Linz

Bei nur fünf Punkten Rückstand auf den Sechsten Ried könnte Altachs Blick sogar noch nach oben gehen. Auf die Frage nach Zielen über den Klassenerhalt hinweg winkte Zaric aber ab. „Es wäre jetzt vermessen, nach anderen Zielen zu greifen“, sagte der 37-Jährige. Blau-Weiß erwarten die Altacher mit viel Zug zum Tor. Das Angriffstrio um Shon Weissman flößt Respekt ein. Köllner hofft auf seine Offensivkräfte und ein „kompaktes Auftreten“.