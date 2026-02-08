Olympia: Snowboard-Parallel-RTL ab 13 Uhr LIVE

Schöffmann gegen den Olympia-Fluch

Sabine Payer (33), ehemals Schöffmann, ist Österreichs größte Aktie bei den Frauen. Sie steht nach einem Beinbruch 2018 und einer Hotel-Quarantäne infolge eines positiven Coronatests 2022 vor ihrer Olympia-Premiere. „Es ist eine Spannung da und eine vorsichtige Vorfreude. Dieses Mal soll es einfach anders sein“, sagte Payer. Sie hat heuer bereits zweimal – jeweils in Italien – im Weltcup gewonnen. „Ich weiß, dass ich schnelle Schwünge fahren kann, die muss ich halt möglichst ohne Fehler aneinanderreihen.“