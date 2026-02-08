Olympia: Snowboard-Parallel-RTL ab 13 Uhr LIVE

Jubelt Rot-Weiß-Rot heute beim Snowboard-Parallel-RTL? Um 13 Uhr geht es los, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Mit Ausnahme von 2018 haben Österreichs Alpin-Snowboarder seit 2006 immer zumindest eine Medaille von Olympischen Spielen heimgebracht. Die Chancen sind auch dieses Jahr im Parallel-Riesentorlauf bei Männern und Frauen intakt. Rot-weiß-rot stellt für die lediglich zwei Medaillenentscheidungen in Livigno ein Septett, das angeführt von Peking-Olympiasieger Benjamin Karl (40) für geballte Routine steht.
Der bald sechsfache Olympia-Teilnehmer Andreas Prommegger (45) und Snowboard-„Grand Dame“ Claudia Riegler (52) sowie Alexander Payer (36) sind ebenfalls mit allen olympischen Wassern gewaschen. Fabian Obmann (29) gibt im vierköpfigen Männerteam zwar das „Teamküken“ (Zitat Prommegger), bringt aber gleichsam die ansprechendste Form mit in die italienischen Alpen nach Livigno, nahe der Schweizer Grenze.
Obmann fuhr zuletzt dreimal in Folge aufs Podest. Er hofft, den aufgenommen „Flow“ zu Olympia weiterziehen zu können. „Wir sind so ein starkes Team. Jeder, der da am Start steht, hat das Ziel einer Medaille. Ich zähle mich da dazu“, sagte der Gesamtweltcupsieger von 2023.
Schöffmann gegen den Olympia-Fluch
Sabine Payer (33), ehemals Schöffmann, ist Österreichs größte Aktie bei den Frauen. Sie steht nach einem Beinbruch 2018 und einer Hotel-Quarantäne infolge eines positiven Coronatests 2022 vor ihrer Olympia-Premiere. „Es ist eine Spannung da und eine vorsichtige Vorfreude. Dieses Mal soll es einfach anders sein“, sagte Payer. Sie hat heuer bereits zweimal – jeweils in Italien – im Weltcup gewonnen. „Ich weiß, dass ich schnelle Schwünge fahren kann, die muss ich halt möglichst ohne Fehler aneinanderreihen.“
