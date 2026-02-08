Parkgebühr teurer als Essen: Abzocke in Bergdorf!

Spaziergänger bleiben wegen Parkgebühr aus

„Man sieht kaum noch Sellraintaler, die in St. Sigmund oder ins Gleirsch spazieren gehen“, schildert er. Bitter ebenfalls für jene Einheimischen, die hinter der Alm die Riegelkapelle besuchen wollen. Die gilt in der Region als eine Art Wallfahrtsort. Besonders betroffen sind zudem jene, die nur für Kaffee und Kuchen zur Gleirschalm spazieren oder einen kurzen Rodelausflug dorthin unternehmen möchten.