Neue Nachbarn begrüßen Ex-Prinz mit Schmähplakaten

Unter einem nur wenig schmeichelhaften Bild des jüngeren Bruders des Königs wird darauf hingewiesen, dass er ein enger Freund Epsteins war. Zudem sei er ein „enthusiastischer Teilnehmer von dessen Sexhandels-Netzwerkes“ gewesen. Erwähnt wird außerdem, dass er Millionen an Opfer gezahlt habe, um diese zum Schweigen zu bringen.