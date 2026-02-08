Vorteilswelt
Andrew unbeliebt

Neue Nachbarn begrüßen Ex-Prinz mit Schmähplakaten

Royals
08.02.2026 13:28
Andrew Mountbatten-Windsor musste umziehen – seine Nachbarschaft hatte einen für den Ex-Prinzen ...
Andrew Mountbatten-Windsor musste umziehen – seine Nachbarschaft hatte einen für den Ex-Prinzen unerfreulichen Willkommensgruß parat.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische ehemalige Prinz Andrew Mountbatten-Windsor wurde wegen seiner Beziehungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aus der Royal Lodge in Windsor geschmissen. Bei seinen neuen Nachbarn kommt der Umzug offenbar nicht gut an: In Sandringham wurden Plakate aufgehängt, die vor ihm als „schwitzenden Pädophilen“ warnen.

0 Kommentare

Mountbatten-Windsor fiel wegen seiner Verwicklungen im Epstein-Skandal bei seinem Bruder, König Charles III. in Ungnade. Er musste alle seine royalen Titel abgeben und ist auch nicht mehr auf der Website der königlichen Familie angeführt. 

Neue Residenz macht Andrew wütend
Was den 65-Jährigen wohl besonders hart trifft, ist, dass er seine königliche Residenz Royal Lodge verlassen muss. Dort lebte er mit 30 Zimmern und seiner früheren Ehefrau Sarah Ferguson zusammen. Die geringe Größe und der Zustand seines neuen Zuhauses, Marsh Farm, soll bei Andrew sogar zu einem Wutanfall geführt haben. 

Mit diesen „Warnplakaten“ wurde Andrew begrüßt:

Auch seine neuen Nachbarn sind von dem Neuankömmling wenig begeistert. In der Gegend rund um das neue Domizil des Ex-Royals wurden Plakate aufgehängt, die als „öffentliche Sicherheitsmitteilung“ vor Andrew warnen. Er wird als „schwitzender Pädophiler“ bezeichnet.

Unter einem nur wenig schmeichelhaften Bild des jüngeren Bruders des Königs wird darauf hingewiesen, dass er ein enger Freund Epsteins war. Zudem sei er ein „enthusiastischer Teilnehmer von dessen Sexhandels-Netzwerkes“ gewesen. Erwähnt wird außerdem, dass er Millionen an Opfer gezahlt habe, um diese zum Schweigen zu bringen. 

Doch die neuen Nachbarn sind nicht die Einzigen, die nichts mit Andrew zu tun haben möchten. Mehrere Angestellte des Landsitzes sollen sich geweigert haben, für den früheren Prinzen zu arbeiten. 

