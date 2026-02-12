Über 300 psychisch Erkrankte leben in Pflegeheimen

Jetzt kämpft Anwalt für Gerechtigkeit von „Buba“
In Kehle geschnitten
Mehr als 300 Personen mit psychischen Erkrankungen leben in der Steiermark in Pflegeheimen – darunter gut 100, die jünger als 60 Jahre alt und nicht schwer pflegebedürftig sind. Experten sehen das seit Jahren kritisch, die Grünen sprechen von einem „unhaltbaren Zustand“.
Denkt man an Pflegeheime, so hat man wohl unweigerlich das Bild alter und gebrechlicher Menschen vor Augen. Doch auch jüngere Personen mit psychischen Erkrankungen werden dort untergebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.