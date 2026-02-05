Wir erwarten auch beim Social-Media-Verbot Vollgas

So eine einhellige Meinung – die gibt es hierzulande nur noch selten. Mehr als 90 Prozent der Österreicher sprechen sich laut repräsentativer Umfrage „voll“ oder zumindest „mit Einschränkungen“ für eine Altersbeschränkung bei sozialen Medien aus. Anders gefragt, ob es ein gesetzliches Verbot für Kinder und Jugendliche geben sollte, soziale Medien zu nutzen, fällt der Wert nur unwesentlich niedriger aus.