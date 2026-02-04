Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teils verpflichtend

So ist der Lateinunterricht in Europa geregelt

Ausland
04.02.2026 13:45
In manchen europäischen Ländern haben Schülerinnen und Schüler keine Wahl zwischen Latein und ...
In manchen europäischen Ländern haben Schülerinnen und Schüler keine Wahl zwischen Latein und einer lebenden Fremdsprache (Symbolbild).(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat angekündigt, die Lateinstunden in der Oberstufe zugunsten von Unterricht zu Künstlicher Intelligenz (KI) zu kürzen – und damit eine Diskussion ausgelöst. Im Schuljahr 2023/24 hat knapp die Hälfte der Jugendlichen in AHS-Oberstufen Latein als Fremdsprache gelernt.

0 Kommentare

Insgesamt lernten 2023/24 etwa 51.600 Schülerinnen und Schüler in Österreich Latein, die meisten von ihnen besuchten eine AHS-Oberstufe. Ungefähr 8300 von ihnen hatten die Sprache bereits in der Unterstufe als Fach. In berufsbildenden höheren Schulen wie einer HTL oder HAK wird Latein kaum unterrichtet.

In vielen anderen europäischen Ländern wie Dänemark, Deutschland, Luxemburg und Norwegen haben die Schülerinnen und Schüler ebenfalls die Wahl, ob sie Latein oder eine andere Fremdsprache lernen. Für andere Schülerinnen und Schüler ist der Lateinunterricht in der Oberstufe zum Teil verpflichtend, darunter sind unter anderem die Niederlande, Schweiz, Griechenland und Belgien. In Belgien soll der Unterricht ab 2028 auch in den ersten zwei bis drei Jahren der Unterstufe vorgeschrieben werden. Derzeit müssen europaweit nur rumänische Schulen schon in der Unterstufe Latein anbieten.

Lesen Sie auch:
Auch Alt-Bundespräsident Heinz Fischer sowie die Schauspielerinnen Kristina Sprenger und Chris ...
Aufstand gegen Politik
„Keine tote Sprache“: Promis kämpfen für Latein
03.02.2026
Laut Ministerin
Weniger Latein soll keine Hürde für Studenten sein
31.01.2026

Deutsch wird häufig gelehrt
Altgriechisch wird in deutlich weniger Ländern angeboten. In Österreich belegten diese Sprache 2023/24 etwa 600 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Die Fremdsprachen, die an Europas Schulen, am häufigsten gelehrt werden, sind unter anderem Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Russisch. Mit etwas Abstand folgen Chinesisch, Arabisch, Türkisch und Japanisch, die damit noch vor Portugiesisch liegen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf