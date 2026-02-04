So ist der Lateinunterricht in Europa geregelt

In vielen anderen europäischen Ländern wie Dänemark, Deutschland, Luxemburg und Norwegen haben die Schülerinnen und Schüler ebenfalls die Wahl, ob sie Latein oder eine andere Fremdsprache lernen. Für andere Schülerinnen und Schüler ist der Lateinunterricht in der Oberstufe zum Teil verpflichtend, darunter sind unter anderem die Niederlande, Schweiz, Griechenland und Belgien. In Belgien soll der Unterricht ab 2028 auch in den ersten zwei bis drei Jahren der Unterstufe vorgeschrieben werden. Derzeit müssen europaweit nur rumänische Schulen schon in der Unterstufe Latein anbieten.