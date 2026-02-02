Regierung streitet sogar über Schutz für Kinder

Neue Woche, altes Bild: Österreichs erste Dreier-Regierung streitet intern weiter – und hat bei entscheidenden Fragen und Vorhaben weiter drei unterschiedliche Meinungen. Der aktuellste Beweis dafür: Ähnlich wie bereits bei der Lebensmittel-Liste für billigere Produkte im Supermarkt preschte SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler am Montagmorgen mit einer Aussendung zu einem vermeintlich nahenden Social-Media-Verbot auf nationaler Ebene vor.

„Undurchdachte Insellösung“

Der für Medien zuständige SPÖ-Chef kündigte sogar einen Gesetzesentwurf zum Schutz für Jugendliche „bis zum Sommer“ an. Und obwohl es dafür wohl grünes Licht vom schwarzen Bundeskanzler Christian Stocker gegeben hätte, der die Altersgrenze seinerseits bei 14 Jahren ansetzen und per Gesetz darüber hinaus eine Klarnamenpflicht im Netz einführen will, überdauerte Bablers Vorschlag letztlich nicht einmal die Mittagszeit.