78 Prozent sind für generelles Social-Media-Verbot

Mehrheit hält Plattformen für gefährlich

Eine Positionierung, die man sich im pinken Lager womöglich noch einmal überlegen wird (müssen). Denn wie eine von ServusTV in Auftrag gegebene und vom OGM research & communication-Institut durchgeführte Umfrage belegt, sprechen sich 68 Prozent der Österreicher „voll und ganz“ für die Schaffung einer Grenze aus – weitere 23 Prozent stimmen zumindest eingeschränkt zu.