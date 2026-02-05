78 Prozent sind für generelles Social-Media-Verbot

Es ist ein politischer Paukenschlag in der Debatte um die Gefahren für Kinder im Netz: Eine klare Mehrheit der Österreicher spricht sich laut einer neuen Umfrage des OGM-Instituts für ServusTV für die Schaffung der so heiß diskutierten Altersgrenze aus.
Mit der ÖVP und der SPÖ sind sich ja nur zwei der drei Regierungsparteien bei der Einführung einer Altersgrenze für die Nutzung sozialer Netzwerke einig. Vizekanzler Andreas Babler wollte einen Gesetzesentwurf „bis zum Sommer vorlegen“, Bundeskanzler Christian Stocker die Altersgrenze bei 14 Jahren ziehen – und eine Klarnamenpflicht im Internet einführen.
Die NEOS machten den Planspielen ihrer Partner jedoch einen Strich durch die Rechnung und sprachen sich – wie berichtet – gegen eine „undurchdachte Insellösung“ und für ein einheitliches Vorgehen auf europäischer Ebene aus.
Mehrheit hält Plattformen für gefährlich
Eine Positionierung, die man sich im pinken Lager womöglich noch einmal überlegen wird (müssen). Denn wie eine von ServusTV in Auftrag gegebene und vom OGM research & communication-Institut durchgeführte Umfrage belegt, sprechen sich 68 Prozent der Österreicher „voll und ganz“ für die Schaffung einer Grenze aus – weitere 23 Prozent stimmen zumindest eingeschränkt zu.
78 Prozent der Österreicher sind sogar für ein generelles gesetzliches Verbot von Plattformen wie TikTok für Kinder und Jugendliche. Eine knappe Mehrheit hält die Nutzung solcher Kanäle von Kindern und Jugendlichen sogar für sehr gefährlich (siehe Grafik oben). Details zu den Ergebnissen werden am Donnerstag ab 21.15 Uhr live beim Nachrichtenmagazin „Blickwechsel“ auf ServusTV und ServusTV On zu sehen sein.
