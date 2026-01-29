Die Schule ist mit dem Latein am Ende: Bravo!

Die Zeit hat die Schulen längst überholt und hinter sich gelassen. Die internationalen Vergleiche bestätigen es genauso wie die Erzählungen von Lehrern, Schülern und Eltern. Im Wesentlichen wird das Wissen vermittelt und geprüft wie vor Jahrzehnten, als das Brockhaus-Lexikon, falls zu Hause im Regal vorhanden, das Maß der Dinge war. Mittlerweile kommt schon Wikipedia aus der Mode. Informationen aller Art findet man in Millisekunden im Internet. Denken, Handeln – alles hat sich geändert. Bloß die Schule verharrt noch immer in den Vor-Internet-Zeiten.