The dark side of the pharmacist: new details about the crime
After the bloody attack on his wife in Kottingbrunn (Lower Austria), shock prevails. Businessman Walter N. (66) had been struggling with mental health issues for years—in the end, he settled scores with the justice system and society in a letter obtained by the "Krone" (see below)! There are also new details about the condition of the perpetrator and victim.
One day after the inconceivable bloody deed, a peculiar silence reigns over the entire neighborhood. The wind whistles icily through the alleys around the rented house of Walter and Astrid N., where dramatic scenes are said to have taken place on Monday at lunchtime.As reported, the 66-year-old is believed to have stabbed his wife several times and then attempted to take his own life.
