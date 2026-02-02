Blutige Attacke in NÖ: Frau (66) in Lebensgefahr

Wie die „Krone“ erfuhr, soll es gegen 13 Uhr in Kottingbrunn zu einer grausamen Attacke gekommen sein. Ein 66-Jähriger soll seiner Ehepartnerin mehrere Schnittverletzungen zugefügt haben, anschließend soll er versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Das Ehepaar wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht – beide kämpfen um ihr Leben. Zum Motiv lagen zunächst keine Angaben vor.