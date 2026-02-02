Blutige Attacke in NÖ: Frau (66) in Lebensgefahr

Haftstrafe für Hitlergruß auf Linzer Pride Parade
Großer Schock am Montag im Bezirk Baden (Niederösterreich). Ersten Informationen zufolge soll dort ein 66 Jahre alter Mann auf seine gleichaltrige Ehepartnerin eingestochen haben. Die Frau erlitt mehrere Schnittverletzungen – schwebt in Lebensgefahr.
Wie die „Krone“ erfuhr, soll es gegen 13 Uhr in Kottingbrunn zu einer grausamen Attacke gekommen sein. Ein 66-Jähriger soll seiner Ehepartnerin mehrere Schnittverletzungen zugefügt haben, anschließend soll er versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Das Ehepaar wurde in kritischem Zustand in ein Spital gebracht – beide kämpfen um ihr Leben. Zum Motiv lagen zunächst keine Angaben vor.
Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Leib/Leben, Tatort) hat die Ermittlungen übernommen.
