Russland bereitet sich auf nukleare Freiheit vor

Sicherheitsordnung vor neuer Phase

Ein Wiederaufleben von Verhandlungen mit dem Ziel eines neuen Vertragswerks schloss Rjabkow indirekt nicht aus, verwies aber auf die chinesische Position. Während die US-Regierung unter Präsident Donald Trump eine Einbeziehung Chinas in ein neues Rüstungsabkommen anstrebt, lehnt Peking dies ab. Russland unterstützt nach eigenen Angaben die Position Chinas in Fragen der Rüstungskontrolle.