Grüner Ex-Minister wirbt für europäische Atombombe

Rufe nach deutscher Atombombe

Unterdessen wurden zuletzt jedoch die Rufe von Experten nach einer deutschen Atombombe immer lauter. „Die nukleare Frage ist der Kern der nationalen Souveränität eines Staates“, sagte der Präsident der Stiftung Haus der Geschichte in Bonn, Harald Biermann, der „Rheinischen Post“. „Auch Deutschland muss sich dieser Frage stellen“, forderte er. Es gehe um die Existenz der Bundesrepublik Deutschland. Auch Joachim Krause, der lange am Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel lehrte, forderte ein Nachdenken über „den Schutz Deutschlands durch eigene oder europäische Atomwaffen“.