Atomvertrag läuft aus: Welt droht neues Wettrüsten

Wer schützt Europa?

Die Abkehr Trumps von Europa hat zudem eine Diskussion über einen eigenen atomaren Schutzschirm ausgelöst. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat diese Woche bestätigt, dass es entsprechende Gespräche gebe. „Diese Gespräche sind ganz am Anfang“, sagte Merz am Donnerstag. „Wir wissen, dass wir hier strategisch und auch militärpolitisch einige Entscheidungen treffen müssen, aber noch einmal, dafür ist die Zeit im Augenblick noch nicht reif. Wir führen strategische Gespräche über diese Frage mit den beteiligten Ländern“ – konkret also den Atommächten Großbritannien und Frankreich.