Kein ICE-Einsatz rund um den Super Bowl

Im Spiel würden aber Beamte des Departments von Homeland Security (DHS), wie bei anderen Sportevents auch, zum Einsatz kommen, hieß es weiter. Eine mögliche ICE-Beteiligung in der Super Bowl hatte medial Fahrt aufgenommen, weil die NFL den spanisch singenden Künstler Bad Bunny für die Halbzeitshow ausgewählt hatte. Der in Puerto Rico geborene Star ist ein ausgesprochener Kritiker von ICE. Die Einwanderungsbehörde ist wegen ihrer teils brutalen Einsätze, bei denen es auch Tote zu beklagen gab, mit massiver Kritik konfrontiert.