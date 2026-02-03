Diese Lebensmittel sind die neuen Zigaretten

Betroffene machen ähnliche Erfahrungen, wie mit Tabak

Ashley Gearhardt von der University of Michigan, Expertin für Suchtpsychologie, berichtete, dass Patienten die gleiche Erfahrung machten wie bei Tabak: „Sie sagen: ,Ich fühle mich süchtig danach, ich sehne mich danach – früher war es die Zigarette, jetzt sind es Cola und Donuts. Ich weiß, dass es mir schadet, ich will aufhören, aber ich kann nicht.’“