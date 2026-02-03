WHO bittet um eine Milliarde Dollar Spenden

Millionen Menschen unterversorgt

2025 hatte die WHO ein Budget von 1,5 Milliarden Dollar für Notlagen veranschlagt. Davon seien aber nur 900 Millionen Dollar zusammengekommen. Deshalb hätten 6700 Gesundheitsstationen in Notlagegebieten schließen müssen und 53 Millionen Menschen hätten von der WHO und Partnern gesundheitlich nicht mehr betreut werden können.