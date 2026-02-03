„Heil Hitler“: NS-Skandal um AfD-Politiker in Bars

"Heil Hitler" bei Weihnachtsfeier

Der zweite Vorfall soll sich Ende 2022 – ebenfalls in einer Bar – abgespielt haben. Der Inhaber gab an, dass Escher bei einer Weihnachtsfeier zum Gruß „Heil Hitler“ geschrien habe, als er das Lokal betreten habe. Der Gastwirt habe dem AfD-Politiker daraufhin erklärt, „dass solche Worte bei mir nicht erwünscht sind“. Er habe den Kommunalpolitiker rausgeworfen. Auch dieser Vorfall wurde durch eine eidesstattliche Versicherung bezeugt.