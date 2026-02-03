Masters of Dirt: Wenn Adrenalin lebendig wird!

Seit über 20 Jahren begeistert diese Show das Publikum mit halsbrecherischen Stunts, atemberaubender Action und einer Atmosphäre, die man einfach live erlebt haben muss. Gegründet wurde Masters of Dirt in Wien, und bis heute ist es ein weltweiter Magnet für Fans von FMX, BMX, Mountainbike, Quads, Snowmobile, RZR-Buggies und mehr.