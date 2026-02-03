Masters of Dirt: Wenn Adrenalin lebendig wird!

2026 kehrt Masters of Dirt, die legendärste Freestyle-Show der Welt, wieder nach Österreich zurück – und zwar mit einem spektakulären Programm namens „Freestyle Firestorm“. Ermäßigte Tickets für die Show erhalten Sie im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Seit über 20 Jahren begeistert diese Show das Publikum mit halsbrecherischen Stunts, atemberaubender Action und einer Atmosphäre, die man einfach live erlebt haben muss. Gegründet wurde Masters of Dirt in Wien, und bis heute ist es ein weltweiter Magnet für Fans von FMX, BMX, Mountainbike, Quads, Snowmobile, RZR-Buggies und mehr.
Die Show kombiniert Extremsport mit massiver Pyrotechnik, lauten Beats und spektakulären Performances – eine Mischung aus Motorsport-Theater, Musikfestival und Familienspektakel, die in Hallen und großen Stadien über Europa tourt.


Graz – Stadthalle Graz
18. April 2026 – 14:00 Uhr & 20:00 Uhr
Salzburg – Salzburgarena
25. April 2026 – 14:00 Uhr & 20:00 Uhr
