Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein

Erneuter Personalabbau in Wattens

Am Stammsitz in Wattens hatte der Kristallkonzern indes zuletzt den Abbau von rund 400 Arbeitsplätzen angekündigt. Schließlich hieß es Mitte Jänner, dass „weniger als 80 Personen“ „aktiv abgebaut“ werden müssten. 85 Prozent der Stellen hätten durch Pensionierungen und mit „partnerschaftlichen freiwilligen Abgängen“ gelöst werden können. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der weltweit agierende Konzern stetig seinen Mitarbeiterstand am Hauptsitz reduziert. Im Jahr 2020 waren 1200 Beschäftigte betroffen, zuvor hatten noch 4600 Menschen in Wattens gearbeitet. Zuletzt waren dort noch rund 2480 Mitarbeiter tätig. In Zukunft sollen es rund 2100 sein.