Ihr Kleid – und ihre Geheimwaffe für den Opernball

Lilian Klebow wird erneut als Moderatorin von „Alles Opernball“ am Ball der Bälle unterwegs sein. In dem Kleid, in das sie sich vor einiger Zeit verliebt hat, wird sie mehr als glänzen – wir durften im Atelier von Designerin Dagmar Mikolics einen Blick darauf werfen. Außerdem verrät uns die sympathische Schauspielerin auch ihre „Geheimwaffe“!