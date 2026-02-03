So soll der Zivildienst jetzt attraktiver werden

Philippe Narval, Generalsekretär der Lebenshilfe, und Peter Kaiser, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, unterstützen Bauers Forderungen. Kaiser will eine „raschestmögliche Entscheidung, die uns Klarheit gibt“. Der Samariterbund begrüßt die Verlängerung ebenfalls und gibt zu bedenken, dass gerade im Rettungsdienst ein wesentlicher Teil der Dienstzeit für die Ausbildung als Sanitäter verwendet werde. Es bräuchte aber auch eine Anerkennung der Qualifikationen und mehr Ausbildungsangebote im Zivildienst. „Wenn ausgeweitet wird, dann mit einem Gesamtpaket, das den Zivildienst stärkt und jungen Menschen echte Perspektiven bietet“, sagte Wolfgang Dihanits, stellvertretender Bundessekretär des Samariterbunds.