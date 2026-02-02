Vorteilswelt
Das Politik-Duell:

Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“

02.02.2026 21:15
Von krone.tv

Im aktuellen krone.tv-Politikduell diskutierten Andreas Mölzer und Eva Glawischnig über die Rede von Bundeskanzler Christian Stocker und die geplante Volksbefragung zur Wehrpflicht. Mölzer sieht darin vor allem ein weiteres Aufschieben wichtiger Entscheidungen und kritisierte, die Regierung sei zu schwach, um sich auf einen klaren Reformkurs zu einigen. Auch Glawischnig sprach von zahlreichen Ankündigungen ohne konkrete Konzepte und warnte davor, dass in der Bevölkerung zunehmend der Eindruck entstehe, politische Entscheidungen würden bewusst vertagt.

Das und weitere Diskussionspunkte sehen Sie im Video oben!

