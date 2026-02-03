Vorteilswelt
Als Haas-Ersatzmann

Jack Doohan kehrt in die Formel 1 zurück

Formel 1
03.02.2026 13:02
Jack Doohan
Jack Doohan(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Hector Vivas)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jack Doohan kehrt überraschend in die Formel 1 zurück. Der Australier wurde als offizieller Ersatzfahrer für das Haas-Team für die Saison 2026 bestätigt.

0 Kommentare

Doohan begann 2025 bei Alpine an der Seite von Pierre Gasly, schaffte es aber nur in sieben Rennen an den Start, bevor er nach dem Miami GP durch Franco Colapinto ersetzt wurde.

Entwicklung und Rückschläge
Nach dem Abschied von Alpine sollte Doohan zur Super Formel wechseln – drei Unfälle bei seinem Debüt-Test in Suzuka im Dezember durchkreuzten aber seine Pläne. Jetzt erhält er eine neue Chance, und zwar bei Haas.

Jack Doohan, hier noch im Alpine-Outfit
Jack Doohan, hier noch im Alpine-Outfit(Bild: AFP/APA/CHANDAN KHANNA)

Haas hat Doohan als Unterstützung für Ollie Bearman und Esteban Ocon angekündigt. Hintergrund: die bevorstehenden Regeländerungen in der Formel 1. Diese zählen zu den drastischsten in der Geschichte des Motorsports.

Teambegeisterung
Ayao Komatsu, Teamchef von Haas, zeigte sich begeistert über Doohans Rückkehr in die Formel 1: „Ich bin sehr erfreut, dass Jack unserem Team beitritt, vor allem in Anbetracht der Stärke seines Renn-Resümees und seiner Erfahrung als Formel-1-Reservefahrer.“

