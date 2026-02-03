Der Startschuss für die Tiroler Kufenflitzer

Medaillenhoffnung

Für Gabriel Odor sind es bereits die zweiten Olympischen Spiele und doch fühlt sich diesmal alles ganz anders an. Die Nervosität hält sich noch in Grenzen, sagt er, die Vorfreude überwiegt. Der Vergleich zu seiner ersten Olympia-Teilnahme in Peking 2022 fällt deutlich aus: „Damals war alles von Corona geprägt – keine Fans, Maskenpflicht, tägliche Tests und die ständige Angst vor einem positiven Corona-Ergebnis. Heuer sei alles anders. „Familie und Freunde sind vor Ort und drücken hoffentlich die Daumen“, sagte Odor mit einem Schmunzeln.